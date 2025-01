Harry und Meghan bieten Freunden nach Bränden in L.A. Zuflucht

Ihr Haus liegt rund 140 Kilometer nördlich von Los Angeles, wo am Dienstag (7. Januar) verschiedene Waldbrände, unter anderem in den Pacific Palisades und Malibu sowie Pasadena und Altadena, ausbrachen, und sich zeitgleich mit mehreren kleinen Bränden durch den starken Wind zügig und grossflächig verbreiteten. In Folge der verheerenden Brände sahen sich mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner des Gebiets im Süden des US–Bundesstaats Kalifornien gezwungen, ihre Häuser zu evakuieren. Zahlreiche Häuser brannten komplett nieder, darunter auch die von Prominenten wie Paris Hilton (43), Anthony Hopkins (87) oder Leighton Meester (38) und Adam Brody (45).