Sushi-Date in Santa Barbara

Harry und Meghan: Erste gemeinsame Fotos nach der Krönung

Nach dem Blitzbesuch in Grossbritannien zur Krönung seines Vaters ist Prinz Harry nun erstmals wieder zusammen mit seiner Frau Meghan in Kalifornien fotografiert worden. Paparazzi knipsten das Paar nach einem Restaurantbesuch in Santa Barbara.