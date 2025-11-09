Harry und Meghan feiern bei Kris Jenners Bond-Geburtstagsparty

Kris Jenner lädt zum 70. Geburtstag – und die Promi–Welt kommt. Die Reality–TV–Ikone feierte am Samstag eine opulente James–Bond–Party in Beverly Hills – und unter den rund 300 geladenen Gästen befanden sich auch Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44). Die Wahl des 007–Themas war laut «Page Six» eine Anspielung auf die Zahl 70. Bereits zu ihrem 60. Geburtstag hatte Jenner fulminant gefeiert, damals im Stil von «Der grosse Gatsby».