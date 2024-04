Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) feiern in ihrer Wahlheimat USA die Kunst: Wie das Paar in einer aktuellen Pressemitteilung auf seiner offiziellen Webseite berichtet, war es im März Gastgeber einer eigenen Kulturveranstaltung in Los Angeles – mit prominenten Gästen. Das Kunst–Event fand demnach bereits am 21. März im SoFi Stadium im Hollywood Park zu Ehren der Kinsey African American Art and History Collection statt.