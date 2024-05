Harry und Meghan können Arbeit für Archewell fortsetzen

«Wir haben die Situation sorgfältig untersucht und können bestätigen, dass die Archewell Foundation vollständig konform und in einem guten Zustand ist», sagte ein Sprecher der Stiftung in einem Statement. «Die fälligen Zahlungen wurden umgehend und in Übereinstimmung mit den Prozessen und Verfahren der IRS [US–Bundessteuerbehörde, Anm. d. Red.] geleistet.» Ausserdem seien alle notwendigen Unterlagen von der Stiftung «ohne Fehler oder Fehlverhalten» eingereicht worden, heisst es in der Erklärung weiter.