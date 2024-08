Harry und Meghan küssen sich beim Salsa-Tanzen in Kolumbien

Die Sussexes auf Kuschelkurs

Entgegen jüngster Gerüchte, Meghan ertrage es nicht, dass Harry ständig im Mittelpunkt stehe, scheinen die Eltern von Archie (5) und Lilibet (3) verliebt wie lange nicht. Sie wurden auf ihrer Kolumbien–Reise häufig bei gefühlvollen Annäherungen gesehen. Während einer Darbietung im Delia Zapata National Centre for the Arts hielten sie Händchen. Meghan schmiegte sich in seinen Arm und er gab ihr einen zärtlichen Kuss auf die Stirn.