Harry und Meghan möchten «für Sicherheit aller Kinder» sorgen

Harry bittet Haidt darum, über die Folgen von dem zu sprechen, was jener eine «smartphonebasierte Kindheit» nennt. Kinder müssten spielen, antwortet der Psychologe. «Alle Säugetiere spielen, und sobald sie das Gerät bekommen, wird es alles andere verdrängen», sagt er weiter. «Sie werden weniger Schlaf haben, sie werden aufhören, Bücher zu lesen, sie werden aufhören, so viel Zeit mit anderen Kindern zu verbringen, sie werden nicht mehr so ​​viel Sonnenschein bekommen, sie werden nicht mehr so ​​viel Sport treiben.» All das werde nach und nach von Dingen auf dem Bildschirm, «die für eine Sucht entwickelt worden sind», ersetzt.