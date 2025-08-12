Harry und Meghan: Netflix-Deal umfasst auch ihre Marke «As ever»

Nicht exklusiv, nur «First Look»

Denn laut der Berichte handelt es sich um einen mehrjährigen First–Look–Deal. Dabei handelt es sich um eine Art Vorzugsrecht, das in der Entertainmentbranche verbreitet ist, und bei dem in der Regel zugesagt wird, dass ein bestimmter Verleiher oder Dienst als erster die Gelegenheit bekommt, sich die Produktion zu sichern. Netflix erhält so wohl vor allen anderen die Chance, einen Film oder eine Serie der Sussexes exklusiv zu zeigen. Dies bedeutet aber auch: Sollte Netflix nicht interessiert sein, muss von Archewell Productions ein Filmverleih oder ein anderer Streaminganbieter gesucht werden.