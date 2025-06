Harry und Meghan: Sie schaut nach vorne, er blickt zurück

«Sie wissen über alles Bescheid, was in England vor sich geht, aber sie werden nicht in die Details eingeweiht – es fehlt eindeutig an Vertrauen», zitiert das US–Magazin «People» eine anonyme Quelle, die Harry und Meghan nahe stehen soll. Die Herzogin betrachte die Angelegenheit «sehr geschäftlich» und sei der Zukunft zugewandt. Der Prinz stehe hingegen noch mit einem Bein in der Vergangenheit. Meghan sei zwar felsenfest an seiner Seite, aber sie wünsche sich angeblich, dass das Gestern ihn weniger belaste. Sie wolle, dass Harry präsenter in dem heutigen Leben sei, das die beiden sich gemeinsam mit ihren Kindern in Kalifornien aufgebaut haben.