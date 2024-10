Harry und Meghan sollen Haus in Portugal erworben haben

Das Ehepaar soll sich bereits im letzten Jahr, nach dem Besuch der «Invictus Games» in Deutschland, zu einem romantischen Urlaub in Portugal aufgehalten haben. Durch das neue Haus in der EU könnte Herzogin Meghan daneben auch ein sogenanntes «Goldenes Visum» erhalten, das die uneingeschränkte Einreise in die 26 Länder des Schengen–Raums ermöglichen würde.