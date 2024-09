Harry und Meghan sorgen für Aufregung nach Kates rührendem Video

Das Video von William und Kate wurde in Norfolk gedreht und zeigt das Paar in vertrauten Momenten mit seinen drei Kindern sowie Kates Eltern. Dazu betonte die Prinzessin: "Da der Sommer zu Ende geht, kann ich Ihnen gar nicht sagen, was für eine Erleichterung es ist, meine Chemotherapie endlich abgeschlossen zu haben. Die letzten neun Monate waren für uns als Familie unglaublich hart. Das Leben, wie Sie es kennen, kann sich in einem Augenblick ändern, und wir mussten einen Weg finden, durch die stürmischen Gewässer und den unbekannten Weg zu navigieren.