Harry und Meghan: Verhaftungen nach Verfolgungsjagd in New York?

Möglicherweise gäbe es in Kürze auch zwei Festnahmen im Zusammenhang mit den damaligen Vorfällen. Das geht dem Portal zufolge aus einem Brief hervor, den der Chef des New York Police Departements an seinen Kollegen der Metropolitan Police in London im Zuge des aktuellen Prozesses von Harry schickte. Harry fordert vor Gericht polizeilichen Schutz bei Heimatbesuchen, was ihm jedoch seit seinem Rücktritt als arbeitender Royal verwehrt wird. Laut des Briefes habe eine Untersuchung ergeben, dass es sich um «rücksichtsloses Verhalten» der Fotografen gehandelt habe.