Nachdem Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) am Wochenende bei einem gemeinsamen Sushi-Date in einem Restaurant in Santa Barbara, Kalifornien, gesichtet worden sind, haben sich die beiden nun zum Wochenbeginn wieder ihrer Arbeit gewidmet. Auf der Homepage ihrer Archewell-Stiftung berichten sie von einem Treffen mit einer örtlichen Jugendgruppe in der Nähe ihres Hauses in Montecito, Kalifornien, bei dem es um den Austausch zu Themen rund um psychische Gesundheit ging.