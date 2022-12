Harry und Meghans Doku-Trailer: Kriegserklärung an William und Kate?

Explosiver Trailer

Der Trailer zeigt ungewohnt intime Einblicke in das Leben des Paares, darunter Fotos von der schwangeren Meghan, von ihrer Hochzeit und Selfies von gemeinsamen Reisen. Offensichtlich wird aber das Zerwürfnis mit der königlichen Familie das Hauptthema. In einer Interview-Sequenz erklärt Harry: «Ich musste alles in meiner Machtstehende tun, um meine Familie zu beschützen.» In einer anderen erklärt Meghan das Ziel der Doku: «Wenn es um so viel geht, ist es nicht sinnvoller, unsere Version der Geschichte zu hören?»