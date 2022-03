Harry Wijnvoord und Ehefrau Iris haben erneut geheiratet

Harry Wijnvoord (72) und seine Frau Iris haben sich an diesem Donnerstag (17. März) noch einmal das Jawort gegeben. Das Paar, das seit dem vergangenen Jahr bereits standesamtlich verheiratet ist, hat sich bei einer Traumhochzeit auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff mitten auf dem Rhein das Jawort gegeben. Der Reisesender sonnenklar.TV berichtete live im Fernsehen und gewährte den Fans auch in Instagram Stories Einblicke in die Feierlichkeit.