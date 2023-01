Harrys Afghanistan-Enthüllungen: Sorge um Invictus Games in Düsseldorf

Prinz Harry schreibt in seiner Autobiografie «Spare» «bbc.com» zufolge über seine Zeit als Soldat in Afghanistan unter anderem: «Es schien mir wichtig, keine Angst vor dieser Zahl zu haben. Meine Zahl ist also 25. Es ist keine Zahl, die mich mit Zufriedenheit erfüllt, aber sie bringt mich auch nicht in Verlegenheit.» Im Eifer des Gefechtes habe er die Personen nicht als «Menschen, sondern als Schachfiguren» angesehen, heisst es demnach weiter in dem Buch.