Harrys und Meghans Sohn Archie: Zum Geburtstag gab es ein Fahrrad

Die Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) am 6. Mai in London war ein Highlight für Millionen Royal-Fans weltweit. Der kleine Archie (4) dürfte sich an diesem Tag aber viel mehr über etwas ganz anderes gefreut haben. Der Sohn von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) hat ebenfalls am 6. Mai seinen vierten Geburtstag gefeiert - und ein Fahrrad geschenkt bekommen!