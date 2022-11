«Hart aber fair»: So wird die letzte Folge mit Frank Plasberg

Abschied von Frank Plasberg: «Eine Ära geht zu Ende»

Dabei werde «jeder so lange Auskunft geben müssen, bis die Frage wirklich beantwortet ist». Einer der Standards, die Frank Plasberg gesetzt hat. Oder um es in Tom Buhrows (64) Worten auszudrücken: «Hart in der Sache, dabei immer fair im Umgang mit seinen Gästen.» Dass Frank Plasberg «hart aber fair» verlässt, ist für den ARD-Vorsitzenden ein schwerer Verlust: «Für ‹hart aber fair› geht eine Ära zu Ende», wird er in einer Pressemitteilung zitiert. Plasberg habe das Format «entscheidend geprägt». Zudem habe «hart aber fair» «vieles, was heute selbstverständlich zur Talkshow dazugehört» eingeführt. Dazu zählen unter anderem Einzelinterviews oder Einspielfilme.