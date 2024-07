«Hart aber fair» und mehr: Diese ARD-Polittalks gehen auch 2025 weiter

Änderungen im Linearen?

Doch es soll auch Neuerungen geben. In der Mitteilung heisst es weiter, dass «die non–linearen Angebote zukünftig noch stärker in den Fokus des Gesamtkonzepts der Gesprächssendungen rücken sollen». Damit soll der politische Diskurs in jüngere Zielgruppen getragen werden. Die Videoprogrammkonferenz der ARD hat an diesem Mittwoch (10. Juli) beschlossen, dass für kommendes Jahr eine «neue, veränderte Konstellation der ARD–Talkstrecke» entwickelt werden soll. Details zu den möglichen Änderungen wurden noch nicht bekannt gegeben.