«Hart und ärgert mich»: Chris Hemsworth wehrt sich gegen Marvel-Kritik

Chris Hemsworth wurde bekannt durch seine Rolle als Kim Hyde in der australischen Fernsehserie «Home and Away», in der er von 2004 bis 2007 zu sehen war. Anschliessend startete er seine Filmkarriere in Hollywood. Im MCU spielte Hemsworth die Hauptrolle des Thor im gleichnamigen Film von 2011 und wiederholte diese in mehreren Filmen, unter anderem im Streifen «Thor: Love and Thunder» (2022), der ihn zu einem der bestbezahlten Schauspieler der Welt machte. Ab kommender Woche wird er in «Furiosa: A Mad Max Saga» in die Kinos kommen.