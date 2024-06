Harte Vorwürfe von Alexander Morris: Four-Tops-Sänger verklagt Klinik

Morris ist seit 2018 Mitglied der Gruppe. Er gibt in seiner Klage offenbar an, dass er im April 2023 das Ascension Macomb Oakland Hospital in Detroit mit Atembeschwerden und Schmerzen in der Brust aufsuchte. Morris behauptet, er sei in der Klinik rassistisch beleidigt worden und die Ärzte hätten angenommen, er sei psychisch krank, als er ihnen sagte, er sei bei den Four Tops. In seiner Klageschrift heisst es laut «BBC», er habe aufgrund von Stalkern und Fans Sicherheitsbedenken gehabt und deshalb Krankenhausmitarbeiter darüber informiert, dass er Mitglied der bekannten Band ist.