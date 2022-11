In «Verschwörer» thematisieren Sie die Querdenker-Bewegung. Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach Verschwörungstheorien?

Engler: In Deutschland ist es gesamtgesellschaftlich noch nicht zu einem grossen Problem geworden. In den USA war unter Donald Trump schon die Demokratie in Gefahr. Wenn er wieder zurückkommen würde, wäre das ein Albtraum. Putin auf der einen Seite und der wahnsinnige Cowboy auf der anderen. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. In Deutschland haben die demokratischen Kräfte zum Glück die Mehrheit. Wir wollen als Musiker dazu beitragen, dass das so bleibt.