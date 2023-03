Auf Sponsoren-Fang

Da das Eishockey-Team aus der Deutschen Eishockey Liga abgestiegen ist, soll jetzt ein neuer Sponsor her. Engler soll der Vereinsführung dabei helfen und ein Unternehmer-Ehepaar aus der Schweiz als Sponsor gewinnen. Doch die stellen den Sänger vor ungeahnte Herausforderungen. So bringt die Gattin dem Sänger zum Auftakt erstmal ein Ständchen - allerdings mehr schlecht als recht. Engler kann sich das Lachen zwar nicht verkneifen, erspart sich aber einen Kommentar. «Ich versuche immer höflich zu bleiben, und ich habe schon deutlich Schlimmeres gehört», lacht der Sänger im Interview mit spot on news.