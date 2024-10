Harvey Weinstein: Anwalt äussert sich zu angeblicher Krebserkrankung

Weinstein wartet derzeit in New York auf die Wiederaufnahme seines Verfahrens. Seine Verurteilung wegen Vergewaltigung aus dem Jahr 2020 und eine 23–jährige Haftstrafe sind im April 2024 wegen Verfahrensfehlern aufgehoben worden. Er sitzt trotz der Aufhebung des New Yorker Urteils weiter in Haft. Der 72–Jährige wurde 2022 in Los Angeles wegen Vergewaltigung zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Im vergangenen Monat wurde Weinstein in New York wegen weiterer sexueller Übergriffe angeklagt, er plädierte auf nicht schuldig.