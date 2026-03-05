Harvey Weinstein: Neuer Vergewaltigungsprozess im April

Schon damals sprachen sich die Staatsanwaltschaft und auch Mann für eine erneute Wiederaufnahme des Verfahrens aus. Am Mittwoch nun erschien der 73–jährige Weinstein in einem Rollstuhl vor Gericht. Bei einer Anhörung im Januar hatte der ehemalige Star–Produzent laut «Hollywood Reporter» den Richter um «eine zweite Chance» gebeten. Seine Zeit im Gefängnis auf Rikers Island bezeichnete er als «seelenerdrückend» und sprach von einem «langsamen Marsch in den Tod». Der Richter zeigte sich davon unbeeindruckt, sagte: «Sie hatten einen fairen Prozess.»