Harvey Weinstein verklagt New York wegen schlechter Haftbedingungen

Seine Anwältin Imran H. Ansari beschreibt in einer Stellungnahme erschütternde Zustände: Bei einem Besuch habe sie Weinstein mit Blutspritzern auf seiner Gefängniskleidung vorgefunden, möglicherweise von Infusionen. Seine Kleidung sei seit Wochen nicht gewaschen worden. «Ich habe mich gefragt, ob ich mich in einer Haftanstalt befinde, die nach unserer Verfassung geführt werden sollte, oder in einem Gulag [sowjetisches Straf– und Arbeitslager, Anm.d.Red.], wo Gefangene wie Tiere behandelt werden», so die Anwältin.