Hary Prinz und Maya Unger: Neues Ermittler-Duo bei den «Steirerkrimis»

Aufbruchstimmung in Graz: Die beliebte «Steirerkrimi»–Reihe (seit 2014) startet mit einer neuen Ermittler–Konstellation in ihre nächste Phase. Maya Unger (30) übernimmt ab dem 15. Film die Rolle der Lena Herzog und wird zur neuen Kollegin von Hary Prinz (60), der weiterhin als Chefinspektor Sascha Bergmann ermittelt. Derzeit laufen in der steirischen Hauptstadt und Umgebung die Dreharbeiten für gleich zwei neue Folgen im Rahmen der österreichischen Landkrimireihe. Für die Inszenierung ist erneut der Wiener Regisseur Wolfgang Murnberger (64) verantwortlich, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Maria auch die Drehbücher verfasste.