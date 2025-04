Hassnachrichten nach Weltraumtrip: So reagiert Katy Perry

Katy Perry (40) hat eine Antwort auf die vielen Hassnachrichten gegeben, die sie zuletzt bekommen hat. Die Sängerin war mit der Verlobten von Amazon–Gründer Jeff Bezos (61), Lauren Sánchez (55), und weiteren Promitouristinnen für elf Minuten ins All geflogen. Später gab es heftige Kritik an dem Weltraumtrip der rein weiblichen Crew an Bord der «New Shepard»–Rakete des Raumfahrtunternehmens Blue Origin. Es gebe wichtigere Themen, zudem werde für den Flug sehr viel Geld verschwendet, waren einige der negativen Äusserungen im Netz zu dem All–Ausflug.