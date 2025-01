Hat Alessia Herren bei der Dschungelprüfung geschummelt?

Nach drei abgebrochenen Prüfungen durch Sam Dylan (33) war der Jubel im Dschungelcamp am Dienstag gross: In einer Gemeinschaftsleistung sicherte der Reality–Star zusammen mit Lilly Becker (48) und Alessia Herren (23) endlich Sterne – und damit Essen. Doch mancher Zuschauer will bei der Prüfung eine Schummelei beobachtet haben. Konnte Alessia Herren etwa trotz Verdunklungsbrille etwas sehen und deshalb das Auto zielsicher durch den Parcours steuern?