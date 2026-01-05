Hat Charlie Hunnam heimlich geheiratet? Freundin nennt er jetzt «Frau»

«Es war schön, wir haben es ruhig gefeiert», erklärte er über die Neujahrsfeierlichkeiten. «Ich mag es immer, das neue Jahr eher am 1. Januar einzuläuten als am 31. Dezember. Also sind meine Frau und ich früh ins Bett gegangen, morgens aufgestanden, haben eine wirklich schöne Wanderung gemacht und sind dann zurückgekommen, um uns ein paar Vorsätze vorzunehmen», sagte der Schauspieler.