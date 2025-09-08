Hat Jennifer Aniston auf Instagram ihren neuen Freund vorgestellt?

Wie ernst ist es mit Jim Curtis?

Die Gerüchte über eine neue Liebesbeziehung des «Friends»–Stars gibt es seit Anfang des Sommers. Damals fingen US–Medien an, zu spekulieren, dass Gesundheitscoach Jim Curtis das Herz der Schauspielerin erobert haben könnte. Wie «Page Six», die Promiseite der «New York Post», berichtete, wurden Jennifer Aniston und Jim Curtis angeblich im Juni bei einem gemütlichen Abendessen im Restaurant eines Luxushotels in Kalifornien gesichtet. Anfang Juli sollen die beiden dann nach Mallorca geflogen sein, um mit Schauspieler Jason Bateman und seiner Frau Amanda Anka (56) Zeit zu verbringen, wie die «Daily Mail» in Erfahrung gebracht haben will. Die britische Zeitung veröffentlichte Paparazzi–Schnappschüsse der Gruppe. Das Ehepaar zählt zum engen Freundeskreis von Jennifer Aniston.