Hat Kanye West wirklich seine Zähne komplett entfernen lassen?

Veneers sind in Hollywood inzwischen quasi die Norm, in Rapper–Kreisen sind Grills aus Silber, Gold, Platin oder sogar Diamanten nichts Ungewöhnliches. Kanye West (46) soll nun aber den Vogel abgeschossen haben: Der Rapper soll seine Zähne durch Titan ersetzt haben. Am Mittwoch teilte West ein Foto in seiner Instagram–Story, auf dem er seinen Mund weit geöffnet hat. Statt Zähnen ist in den oberen und unteren Reihen eine Art Titan–Gebiss zu sehen. Zudem postete der 46–Jährige einen Screenshot des James–Bond–Bösewichts Beisser (gespielt von Richard Kiel), der für seine Metallzähne bekannt ist.