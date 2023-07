Auf den Freispruch erstmal einen Whiskey

Genau an seinem 64. Geburtstag am 26. Juli hatte die Jury am Southwark Crown Court den Schauspieler in allen Anklagepunkten freigesprochen. Ihm waren sexuelle Übergriffe gegen vier Männer vorgeworfen worden. Den Sieg vor Gericht feierte Spacey am Abend mit Freunden im privaten Groucho Club in Soho, wie «Page Six» mit Bildern berichtet. Er habe sich dort den ein oder anderen Whiskey gegönnt, hiess es.