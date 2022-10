Hat Kevin Spacey wieder eine Zukunft im Filmgeschäft?

Etwas bleibt haften

Der Triumph vor Gericht stellt für Spacey allemal einen Legitimationsgrund dar, wieder vehementer an den Toren Hollywoods anzuklopfen - so unlängst auch im Fall von Johnny Depp (59) gesehen, der als Gerichtssieger gegen seine Ex Amber Heard (36) hervorging. Der Wirbel um seine Person könnte bei Spacey dennoch stärker haftenbleiben. Nach den Schilderungen des «Star Trek»-Stars Rapp folgten schliesslich noch mehr Vorwürfe, etwa von seinen Kollegen am Set von «House of Cards» - und diese sehr wohl mit gewaltigen Folgen: Spacey war im November des vergangenen Jahres zu einer Geldstrafe in Höhe von knapp 31 Millionen Dollar zugunsten der Produktionsfirma der Netflix-Serie verdonnert worden. Als Grund hiess es, Spacey habe gegen die Richtlinien bezüglich sexueller Belästigung des Unternehmens MRC verstossen und somit Vertragsbruch begangen.