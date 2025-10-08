«Hat mich schon sehr gestresst»: Danni Büchner hat erneut abgenommen

Daniela «Danni» Büchner (47) spricht offen über ihren erneuten Gewichtsverlust. In den vergangenen Jahren hat sich die Reality–TV–Bekanntheit optisch stark verändert. Nun nahm Büchner wieder ab – aus einem traurigen Grund, wie die Wahl–Mallorquinerin im Interview mit der «Bild»–Zeitung erklärt.
Danni Büchner vermisst ihre Kinder
«Dass die Grossen nach und nach ausgezogen sind, hat mich schon sehr gestresst. Ich bin wirklich in einer Art Trauerphase, weil mir meine Kinder so fehlen», gesteht die 47–Jährige im Interview. Inzwischen trägt sie Kleidergrösse S. Doch selbst die sitze manchmal zu locker, da sie gelegentlich das Essen vergesse.
Tochter Joelina (25) lebt seit rund einem Jahr in Hamburg und arbeitet als Flugbegleiterin, und auch Sohn Volkan (23) wohnt wieder in Deutschland. Ihre Tochter Jada (20) ist vor zwei Monaten zu ihrem Freund gezogen, «weil er näher an der Uni wohnt und das einfacher für sie ist». Büchner wohnt nun also nur noch mit ihren neunjährigen Zwillingen Diego und Jenna zusammen.
Tochter Jada besuche ihre berühmte Mutter «zwei bis dreimal die Woche». Tochter Joelina habe das neue Haus der Familie, in das sie vor einigen Monaten gezogen sind, aber noch nicht einmal gesehen. «Innerhalb eines Jahres sind einfach meine drei ‹Grossen› ausgezogen. Ich weiss, sie sind erwachsen, aber ich bin traurig, sie sind einfach weg», zeigt sich Büchner nachdenklich. Für sie und ihre Zwillinge sei das «sehr ungewohnt».
Sie sucht «nicht aktiv» nach einem neuen Mann
An einen neuen Partner könne die Witwe von Kultauswanderer Jens Büchner (1969–2018) deswegen aktuell nicht denken. «Ich suche nicht aktiv. Klar denke ich manchmal, wäre schön, wenn man zu zweit auf der Couch sitzen könnte. Aber im Moment müssen wir erst mal gucken, dass wir in der neuen Situation hier als Dreier–Team zurechtkommen.»
Büchner ist überzeugt, «dass es schwer ist, jemanden zu finden, der bei uns reinpasst». Wichtig sei ihr jedoch, dass ein künftiger Partner fest im Leben steht und zugleich ihren Beruf als TV–Persönlichkeit respektiert. «Es sollte niemand sein, der die Öffentlichkeit sucht oder mich wegen anderer Dinge ausnutzt. Einer der sagt, mach du dein Ding, ich mach meins, aber ich bin da!», so Büchner.