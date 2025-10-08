«Hat mich schon sehr gestresst»: Danni Büchner hat erneut abgenommen

Tochter Jada besuche ihre berühmte Mutter «zwei bis dreimal die Woche». Tochter Joelina habe das neue Haus der Familie, in das sie vor einigen Monaten gezogen sind, aber noch nicht einmal gesehen. «Innerhalb eines Jahres sind einfach meine drei ‹Grossen› ausgezogen. Ich weiss, sie sind erwachsen, aber ich bin traurig, sie sind einfach weg», zeigt sich Büchner nachdenklich. Für sie und ihre Zwillinge sei das «sehr ungewohnt».