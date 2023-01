Hat Prinz Harry geschummelt? Ghostwriter verteidigt ihn

Auch Air New Zealand mischt sich in die Debatte ein

Auf eine weitere Ungereimtheit machte die Fluggesellschaft Air New Zealand aufmerksam. In seinem Buch schreibt Harry, seine Ehefrau Herzogin Meghan (41) habe ihrem Vater Thomas Markle (78) 2018 einen Flug von Mexiko nach England mit der Airline gebucht. «Air New Zealand, First Class, gebucht und bezahlt von Meg», schreibt Harry. New Zealand Air merkte allerdings an, dass sie eine solche Flugverbindung niemals angeboten hatten und statt einer First Class nur eine «Business Premier Class» haben.