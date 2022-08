Hat sich Ex-«Bachelor» Niko Griesert von seiner Michèle getrennt?

Es ist die Lovestory der vergangenen «Bachelor»-Staffel gewesen: Nicht in Gewinnerin Michelle «Mimi» Gwozdz (28), sondern der Zweitplatzierten Michèle de Roos (27) fand der Rosenkavalier Niko Griesert (31) letztendlich seine grosse Liebe. Doch die scheint nun vorbei zu sein. Darauf deutet jedenfalls ein vielsagender Post von de Roos hin, den sie in ihrer Instagram-Story veröffentlicht hat. Demnach seien die beiden bereits «in letzter Zeit öfters getrennt unterwegs gewesen.» Nun strebe sie einen weiteren räumlichen Cut an.