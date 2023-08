Hat sich Natalie Portman von ihrem Ehemann getrennt?

Portman und Millepied lernten sich bei den Dreharbeiten zu «Black Swan» kennen und lieben. Die beiden heirateten in einer jüdischen Zeremonie am 4. August 2012. Für die gebürtige Israelin Portman konvertierte der Tänzer zuvor zum Judentum. Einige Jahre verbrachte die Familie in Paris, wo Millepied von 2014 bis 2016 der Direktor des Ballettensembles der Pariser Oper war. Zuletzt hatten sie ihren Lebensmittelpunkt zurück in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Kalifornien, gelegt.