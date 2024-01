Hätte Christopher Reeve seinen Freund Robin Williams retten können?

Schauspielerin Glenn Close (76) hat in der neuen Dokumentation «Super/Man: The Christopher Reeve Story» noch einmal die jahrzehntelange Freundschaft zwischen Reeve (1952–2004) und seinem Schauspielkollegen Robin Williams (1951–2014) in den Mittelpunkt gerückt. Ihrer Meinung nach könnte Williams sogar noch am Leben sein, wenn sein bester Freund Reeve nicht zuvor gestorben wäre. «Ich hatte immer das Gefühl, dass Robin noch leben würde, wenn Chris noch da wäre», sagte die Golden–Globe–Gewinnerin in dem Film laut eines Berichts des «People»–Magazins.