Hatte Queen nur 15 Minuten für Harry und Meghan übrig?

Es sei ein «schnelles rein und wieder raus»-Treffen gewesen, will die Seite von einem Palast-Insider erfahren haben. «Es war alles sehr formell.» Am 4. Juni hatte Lilibet ihren ersten Geburtstag im Frogmore Cottage gefeiert, dem UK-Anwesen ihrer berühmten Eltern. Einen Tag später und noch während die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen in vollem Gang waren, reisten sie wieder zurück in ihre US-amerikanische Wahlheimat.