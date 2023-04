Wie geht es dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (69)? Nachdem bereits am Dienstag der Politiker ein TV-Interview wegen gesundheitlicher Probleme absagen musste, überschlugen sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Ereignisse. Zunächst meldete der US-Ableger des chinesischen Staatsfernsehen CGTN America, dass der Politiker sich in einem kritischen Zustand befinde. Er habe einen Herzinfarkt erlitten und befinde sich im Krankenhaus. Seine Familie sei angehalten worden, in die Klinik zu kommen.