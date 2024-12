Hatte Sean «Diddy» Combs im Gefängnis einen Nervenzusammenbruch?

Die Realität des Gefängnisalltags holt den gefallenen Rap–Mogul Sean «Diddy» Combs (55) offenbar ein. Wie die «Daily Mail» berichtet, erlitt der 55–jährige Rapper am vergangenen Donnerstag im berüchtigten Metropolitan Detention Center im New Yorker Stadtteil Brooklyn einen emotionalen Zusammenbruch. Ein Insider verriet demnach der britischen Zeitung, dass der Musiker die Wärter in Panik um eine Verlegung ins Gefängniskrankenhaus gebeten habe.