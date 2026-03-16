Hauptdarsteller-Oscars: Michael B. Jordan und Jessie Buckley siegen

Bei der 98. Ausgabe der Academy Awards in der Nacht auf den 16. März herrschten extrem unterschiedliche Vorzeichen in den beiden Hauptdarsteller–Kategorien. Bei den Frauen gab es in Person von Jessie Buckley (36) eine haushohe Favoritin. Bei den Herren lieferten sich derweil laut den Buchmachern Michael B. Jordan (39) und Timothée Chalamet (30) ein spannendes Kopf–an–Kopf–Rennen.
Als erstes wurde die Frage nach der besten Schauspielleistung bei den Hauptdarstellern aufgelöst. Adrien Brody (52), der im Jahr zuvor in dieser Sparte gewonnen und vor allem mit seiner ellenlangen Dankesrede für Aufsehen gesorgt hatte, kramte mit einem verschmitzten Lächeln eine mehrseitige Rede hervor, ehe er sich dann doch bewusst kurz hielt. Das besagte Kopf–an–Kopf–Rennen entschied dann Michael B. Jordan für sich – unter dem frenetischen Jubel des Saals dankte er erst Gott, dann seiner Mutter und anschliessend seinem Vater, der extra aus Ghana angereist war. Und natürlich richtete er auch herzliche Worte an Regisseur Ryan Coogler (39) und den gesamten Cast des Vampirstreifens «Blood & Sinners», in dem er eine anspruchsvolle Doppelrolle als Zwillingspaar übernommen hatte.
«Bester Hauptdarsteller»: Die weiteren Nominierten
Timothée Chalamet – «Marty Supreme»
Leonardo DiCaprio – «One Battle After Another»
Ethan Hawke – «Blue Moon»
Wagner Moura – «The Secret Agent»
Tränen bei der Favoritin
Jessie Buckley galt derweil als der wohl sicherste Tipp auf allen Oscar–Wettscheinen. Dennoch konnte sie ihr Glück kaum fassen, als die letztjährige Gewinnerin Mikey Madison (26) ihren Namen in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin» verlas. Von allen Preisträgern und Preisträgerinnen hatte Buckley am meisten mit den Tränen zu kämpfen: Mit zittriger Stimme und nervösem Lachen bedankte sie sich vor allem bei ihrem Partner mit einem erstaunlichen Liebesbeweis: «Ich möchte noch 20.000 weitere Babys mit dir!»
«Beste Hauptdarstellerin»: Die weiteren Nominierten
Rose Byrne – «If I Had Legs I'd Kick You»
Kate Hudson – «Song Sung Blue»
Renate Reinsve – «Sentimental Value»
Emma Stone – «Bugonia»