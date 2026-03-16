Hauptdarsteller-Oscars: Michael B. Jordan und Jessie Buckley siegen

Als erstes wurde die Frage nach der besten Schauspielleistung bei den Hauptdarstellern aufgelöst. Adrien Brody (52), der im Jahr zuvor in dieser Sparte gewonnen und vor allem mit seiner ellenlangen Dankesrede für Aufsehen gesorgt hatte, kramte mit einem verschmitzten Lächeln eine mehrseitige Rede hervor, ehe er sich dann doch bewusst kurz hielt. Das besagte Kopf–an–Kopf–Rennen entschied dann Michael B. Jordan für sich – unter dem frenetischen Jubel des Saals dankte er erst Gott, dann seiner Mutter und anschliessend seinem Vater, der extra aus Ghana angereist war. Und natürlich richtete er auch herzliche Worte an Regisseur Ryan Coogler (39) und den gesamten Cast des Vampirstreifens «Blood & Sinners», in dem er eine anspruchsvolle Doppelrolle als Zwillingspaar übernommen hatte.