Hauptdarstellerinnen für neue «Dune»-Serie stehen fest

Watson aus «Chernobyl» bekannt - Henderson bald im Kino

Emily Watson dürfte Serienfans aus der Produktion «Chernobyl» als Ulana Chomjuk ein Begriff sein. Die Schauspielerin wurde bereits zwei Mal für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert, 1997 und 1999 («Breaking The Waves», «Hilary & Jackie»). Henderson dagegen kennen «Harry Potter»-Fans aus «Harry Potter und die Kammer des Schreckens» oder «Harry Potter und der Feuerkelch». Darin trat die 56-Jährige als «Maulende Myrte» auf. Noch Ende Oktober wird sie im US-Krimi «See How They Run» in der Rolle der legendären Autorin Agatha Christie zu sehen sein.