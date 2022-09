«Haus des Geldes»-Ableger: Der Cast von «Berlin» steht fest

Diese Stars spielen im Netflix-Ableger zu «Haus des Geldes» mit

Wie der «Hollywood Reporter» berichtet, wird die aus Pedro Almodóvars «Julieta» bekannte spanische Darstellerin Michelle Jenner (36) in der Spin-off-Serie die Elektronikspezialistin Keila verkörpern. Tristán Ulloa (52), bekannt aus der Netflix-Serie «Warrior Nun», spielt mit dem philanthropischen Professor Damián einen Vertrauten der Titelfigur. Der instabile Cameron wird verkörpert von Begoña Vargas («Willkommen auf Eden», 22), während Julio Peña («Through my Window - Ich sehe nur dich», 22) die aufopferungsvolle Figur Roi mit Leben füllt. Schauspiel-Debütant Joel Sánchez komplettiert den Cast als Bruce, ein «unerbittlicher Mann der Tat», wie es in der offiziellen Figurenbeschreibung von Netflix heisst.