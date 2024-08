Häusliche-Gewalt-Fall um Michael Madsen fallengelassen

Er soll seine Ehefrau geschubst haben

Am 19. August berichtete unter anderem die US–Zeitschrift «Variety», dass Madsen am Wochenende von der Polizei in Malibu festgenommen und in Gewahrsam genommen wurde. Der Schauspieler war beschuldigt worden, seine Ehefrau DeAnna Madsen (64) geschubst zu haben. «Es handelte sich um eine Meinungsverschiedenheit zwischen Michael und seiner Ehefrau, von der wir hoffen, dass sie positiv für beide ausgeht», sagte ein Sprecher. Nach einer Zahlung einer Kaution in Höhe von 20.000 US–Dollar wurde Madsen wieder freigelassen.