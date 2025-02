Häusliche Gewalt? Lindsay Lohans Vater wurde erneut festgenommen

Sie litt an «Schmerzen und Unwohlsein»

Das Harris County Sheriff's Office (HCSO) in Texas teilte unter anderem dem US–Magazin «People» mit, dass Kate Major am 21. Februar die Polizei alarmierte, nachdem sie ihren Noch–Ehemann auf einem Parkplatz gesehen hatte, während sie auf dem Weg zu einem Arzttermin war. Aus Angst, dass er ihr folgen könnte, wählte sie den Notruf. Den Beamten erklärte sie anschliessend, dass der 64–Jährige sie einige Tage zuvor in ihrem Haus gewaltsam aus einem Stuhl gestossen habe. Sie hätte deshalb «Schmerzen und Unwohlsein» empfunden, berichtete «Daily Mail». Beamte sollen blaue Flecken an Majors Körper bemerkt haben.