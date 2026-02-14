Hautbarriere stärken: Diese Produkte sind bei Kälte essenziell

Ceramide und reichhaltige Lipide

Das Fundament einer starken Hautbarriere bilden Ceramide. Diese körpereigenen Lipide fungieren wie ein Kleber, der die Hornzellen zusammenhält und so verhindert, dass Feuchtigkeit nach aussen verdampft. Im Winter produziert die Haut von Natur aus weniger dieser Fette, weshalb sie von aussen zugeführt werden müssen. Cremes und Seren mit einem hohen Ceramid–Anteil füllen die entstandenen Lücken in der Schutzschicht wieder auf. Dies sorgt nicht nur für ein geschmeidigeres Hautgefühl, sondern macht den Teint auch widerstandsfähiger gegen äussere Reize und Schadstoffe.